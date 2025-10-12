El 26 de octubre el “Trail de Montaña del Día de Muertos” (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Con el objetivo de promover la salud en la comunidad y fomentar la actividad física en el marco de las celebraciones de los fieles difuntos, el domingo 26 de octubre se realizará en San Antonio de la Cal, el “Trail de Montaña del Día de Muertos”.

Los atletas podrán inscribirse en la única categoría que es libre, las inscripciones se pueden llevar a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleratos de Oaxaca, número 044, en el área de desarrollo humano. La premiación será en especie para el primero, segundo y tercer lugar.

El requisito para participar es portar una playera de color morado o correr caracterizado alusivo a las festividades del día de muertos. El recorrido empieza y termina en el municipio de la comunidad. La salida se tiene contemplada a las 7:00 de la mañana, para mayores informes de pueden comunicar al teléfono 951 568 40 05, la inscripción tiene un costo de $50 pesos.

Otra actividad deportiva en el marco de las fiestas de los fieles difuntos, se efectuará el domingo 2 de noviembre a partir de las 7:00 de la mañana en la Alameda de León, se trata de la carrera atlética, el camino del Mictlán, la cual tendrá una distancia de 6.5 kilómetros y ofrecerá premiacion en efectivo para los tres primeros lugares, en ambas ramas.

La entrega de números se realizará el 2 de noviembre, en un horario de 6:00 a 6:50 de la mañana, en la Alameda de León. La inscripción es gratuita y entregará 500 medallas para las primeras 500 mujeres y 500 hombres que crucen la línea de meta, portando su número oficial.

