Colmenas por la Paz llega a las agencias de Oaxaca de Juárez para recuperar espacios públicos y fortalecer la paz social (13:00 h)

2025/08/20  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Como parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos, fortalecer la cohesión social y reducir factores de riesgo en colonias y barrios, el Municipio de Oaxaca de Juárez, que preside Ray Chagoya dio a conocer la implementación del programa Colmenas por la Paz en las agencias municipales de la capital.

Este trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, busca convertir canchas, galeras y áreas comunes en puntos de encuentro seguro, donde se realizan actividades deportivas, culturales y comunitarias con la participación activa de vecinas y vecinos.

En Oaxaca de Juárez, 11 dependencias municipales se suman a este esfuerzo, entre ellas el DIF Municipal, la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales, la Secretaría de Seguridad Vecinal, la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, así como el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal del Deporte.

Con el respaldo de comités vecinales, Colmenas por la Paz se proyecta como una estrategia para reforzar la convivencia, la paz social y consolidar una ciudad más segura, unida y con futuro.

