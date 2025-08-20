FNIC anuncia bloqueos carreteros y toma de dependencias a 12 años del asesinato de Arturo Pimentel (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de agosto. El dirigente estatal del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Israel Ramírez Martínez, comunicó que será en Huajuapan de León donde realizarán un evento político por el aniversario luctuoso de su líder Arturo Pimentel Salas.

Indicó que están convocando a todos los comités de colonias, sitios de taxis, comerciantes, miembros y simpatizantes, para que se concentren el próximo viernes 22 de agosto, a las 9 de la mañana, en el Hemiciclo a Juárez.

“Vamos a concentrarnos los compañeros de Huajuapan, con coordinadores donde tenemos presencia. Vamos a recordarlo y también a través de este acto vamos a pedirle al Gobierno del Estado y Fiscalía justicia para nuestro líder. Ya son 12 años de su asesinato, no hay ninguna respuesta favorable y pues nosotros seguimos insistiendo en el tema de que se tiene que aclarar ese asesinato, no puede quedar impune”, recalcó.

Agregó que, por la tarde del 22 de agosto, visitarán la tumba donde se encuentran sepultados los restos de Arturo Pimentel Salas, ubicada en la comunidad de Xinitioco, perteneciente al municipio de San Miguel Tlacotepec.

Adelantó que el 25 de agosto bloquearán algunas carreteras y tomarán oficinas gubernamentales, en Asunción Nochixtlán, Huajuapan, Juxtlahuaca, Tlaxiaco y en la Costa de Oaxaca.

Recalcó que aún están por definir en qué lugares de la Mixteca y Costa, bloquearán carreteras y tomarán dependencias del Gobierno del Estado de Oaxaca.

“Han cambiado mucho de agentes estatales de investigación y de fiscales que llevan el caso. Eso ha retrasado mucho las investigaciones, y sobre todo el resultado. Cuando algo va caminando, lo cambian o mueven, y el que llega vuelve a retomar tomar toda la carpeta, por eso no hay un avance significativo, hay dos o tres líneas de investigación, que son claras, pero no se han podido concluir precisamente por eso”, denunció.

Refirió que como FNIC pedirán una mesa de diálogo con el Fiscal General del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, porque a pesar de que se comprometió a tener resultados en tres meses, después de un año siguen sin avanzar las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato de su líder Arturo Pimentel Salas.

