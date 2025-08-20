VIDEO: Difunden momento exacto del ‘percance de vía’ en el Tren Maya (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Luego de que la tarde del pasado martes, se confirmó el incidente en el tramo Mérida-Cancún del Tren Maya, han comenzado a surgir más videos del momento exacto del accidente. Principalmente por parte de los pasajeros que iban a bordo de los vagones que resultaron afectados.

Recordemos que las autoridades del Tren indicaron que el siniestro se trató de un “percance de vía” al ingresar a la estación Izamal de Yucatán. Además de que en las primeras imágenes mostradas, se apreció un ligero descarrilamiento, dejando volcado uno de los vagones.

Cuartoscuro |

“El tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”, detalló el Tren Maya en su comunicado.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @claudiamaribelanc publicó un video del momento exacto en el que ocurrió el accidente. En el material se aprecia como el tren iba circulando con normalidad, cuando de repente empieza a registrarse el percance en el sistema de vías.

Posterior a ello, se escucha como los pasajeros comienzan a entrar en desesperación tras la volcadura del tren. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el general Óscar David Lozano detalló que afortunadamente no hubo personas heridas.

Finalmente, señaló que se inició una investigación por la Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya. Además de que se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los hechos.