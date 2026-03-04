Cero expulsiones, sí al acompañamiento para atender adicciones en escuelas: Salomón Jara (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la Jornada “Sin drogas salvas tu vida” en la Preparatoria número 5, una estrategia para atender el consumo de sustancias en las escuelas sin estigmatizar o expulsar, sino para garantizar el acompañamiento y orientación de la juventud.

En este encuentro con autoridades educativas y con aproximadamente 700 estudiantes, el Mandatario estatal brindó un espacio para la reflexión e información, y aseguró que la Primavera Oaxaqueña tiene como objetivo forjar una juventud más sana y protegida.

“No puede haber transformación verdadera si las y los jóvenes están expuestos a la violencia, las adicciones o entornos que lastiman su desarrollo pleno, una juventud sana es la base de un Oaxaca fuerte, la seguridad no es solo vigilancia, es bienestar en las aulas”, aseveró.

En este mismo espacio, Jara Cruz anunció que con una inversión total de 3.7 millones de pesos se concluirá la construcción de tres aulas en el plantel, y próximamente iniciarán con la edificación del laboratorio de ciencias.

Por su parte la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) Oaxaca, Alma Deysi Bautista Ramos informó que se cuenta actualmente con más de 150 promotoras y promotores del Programa Bienestar Escolar Oaxaca Segura, quienes contribuyen a la información, orientación y detección de adicciones en los diferentes planteles, con especial atención en municipios de Valles Centrales, Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

