Ataque armado en oficinas de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Un ataque armado la tarde del martes 3 de marzo de 2026 en Coatzacoalcos, Veracruz, dejó un saldo de cuatro muertos.

Lo anterior fue confirmado en un comunicado en redes sociales por la Fiscalía de Veracruz, quien detalló que la agresión a balazos ocurrió en una oficina jurídica ubicada sobre la calle Lázaro Cárdenas, colonia María de la Piedad.

“Tras el reporte de un ataque armado que dejó como saldo preliminar a cuatro personas fallecidas, fiscales, peritos y policías ministeriales se trasladaron al lugar y comenzaron las diligencias de ley correspondientes”, apuntó la autoridad estsaal en su boletín.

Derivado de este ataque armado, en el lugar de los hechos se registró un intenso operativo por parte de las corporaciones policiacas y servicios de emergencia.

Peritos de la Fiscalía de Veracruz llevaron a cabo las diligencias correspondientes y levantaron la carpeta de investigación por este hecho al sur de la entidad.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables de este lamentable suceso”, puntualizó la autoridad de Veracruz.

Hasta el momento, ninguna autoridad del estado ha informado de personas detenidas por este ataque armado en Coatzacoalcos.

Información de López-Dóriga Digital

