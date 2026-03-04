Llega a Montoya estrategia “Agua para Todas y Todos”; vecinos reconocen abasto del vital líquido (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Habitantes de la agencia y del Fraccionamiento Montoya, así como de la colonia La Azucena, perteneciente a Oaxaca de Juárez, celebraron la llegada de la estrategia “Agua para Todas y Todos” que impulsan la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) y Soapa.

Esta iniciativa del Gobernador Salomón Jara Cruz, permitirá garantizar el acceso al vital líquido en la temporada de estiaje, en el que se priorizará el bienestar de las familias oaxaqueñas.

La mañana de este miércoles, mediante varias pipas se distribuyeron miles de litros de agua potable a cientos de habitantes de esta zona de la Verde Antequera.

Laura Sánchez Cruz vecina del Fraccionamiento Montoya, celebró la iniciativa para abastecer de este recurso a los habitantes. “Con la llegada de las pipas de Ceabien y Soapa para darnos agua, más el tinaco que otorgó la Secretaría del Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) tenemos una reserva para que no nos falte el agua”, expresó.

A su vez, Osvaldo Cuevas León, habitante de la agencia Montoya reconoció el abasto del vital líquido mediante esta estrategia. “Económicamente nos ayuda porque a veces no hay dinero para comprar una pipa por eso agradecemos que nos abastezcan de agua”, dijo.

En el mismo sentido se expresó Martha Elizabeth Cortés Pérez, quien también habita en esta agencia Montoya dijo: “se están tomando medidas rápidas para contrarrestar la falta de agua y lo mejor es que no tenemos que comprar pipas con costos elevados y afectan a nuestra economía”.

Mientras que Norma Bermúdez, de la colonia Azucena, agradeció la estrategia gubernamental. “Que bien que el Gobierno de Salomón Jara nos apoye enviando agua mediante pipas, nos beneficia porque así no pasamos mucho tiempo sin ella y lo mejor, no tenemos que generar pagos extras por servicios particulares”.

Con estas acciones, la Ceabien y Soapa cumplen con el compromiso del Gobernador Salomón Jara Cruz de garantizar que el vital líquido llegue a los hogares oaxaqueños.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir