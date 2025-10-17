Bloquean avenida Juárez y la calle 20 de Noviembre (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. Para variar y por si faltara poco con las manifestaciones y bloqueos de la Sección XXII en los cruceros y zona conurbada en Oaxaca, un grupo de personas impide la circulación sobre la avenida Juárez a la altura de los juzgados federales.

Los inconformes son encabezados por Isaac Carmona líder de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), quienes protestan en la exigencia de justicia por los hechos en el 2006 tras el fallido desalojo de maestros de la Sección XXII del zócalo de la Ciudad de Oaxaca.

De igual manera, otro grupo de personas integrantes de uno de los sindicatos de los Servicios de Salud de Oaxaca bloquean las calles de 20 Noviembre esquina con Vega en demanda de atención por parte de los funcionarios de la dependencia.

