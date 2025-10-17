Magisterio bloquea carreteras en el Istmo, se suma al Paro Nacional de 24 horas convocado por la CNTE (11:05 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 17 de octubre. La Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), inició este viernes un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en las ocho regiones del estado, como parte de una jornada de protesta en defensa de sus derechos laborales y la educación pública.

Desde temprana hora, integrantes del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) se concentraron en plazas públicas, oficinas gubernamentales y diversos puntos carreteros para exigir atención a una serie de demandas dirigidas al Gobierno Federal.

Entre los principales planteamientos destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Reforma Educativa impulsada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la reinstalación de la Mesa Nacional de negociación con la Presidencia de la República y la instalación de mesas tripartitas con carácter resolutivo para los distintos contingentes de la CNTE.

La Sección XXII reiteró que su movimiento tiene un carácter nacional y social, y señaló que la defensa de la educación pública requiere organización desde las bases y acciones de resistencia ante lo que califican como un modelo neoliberal impuesto desde el Estado.

En la región del Istmo, los docentes realizaron bloqueos en puntos estratégicos como el Puente Ostuta en Zanatepec; la carretera Transístmica, en el tramo Tehuantepec–Juchitán, a la altura de la escuela IMECA; la carretera Panamericana, en el retorno El Caracol; Boca del Monte en Matías Romero; y los accesos a la refinería de Salina Cruz, lo que ha generado afectaciones al tránsito vehicular y a las actividades económicas de la zona.

