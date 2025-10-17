Inicia la etapa de playoff de segunda fuerza en la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos” (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. Con 13 diamantes de juego y con 23 partidos programados, el sábado 18 y domingo 19 de octubre, se reanudan las acciones del Torneo LXXXIII Ivonne Anameli Crespo Uribe, correspondiente a la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos”, entre los partidos más emocionantes resaltan los de segunda fuerza que inician su etapa de playoff.

El sábado 18 de octubre los partidos serán de segunda fuerza y se llevarán a cabo a partir de las 13:00 horas en diversos campos, en el de Vista Hermosa, Etla, los Bucaneros se enfrentan a los Cubs de San José, en ese mismo horario, pero en el Estadio Jorge Crespo Olivera, Muelles Atoyac va contra Serpientes, en tanto en el Estadio de Tlacolula, los Cimarrones se miden a los Indios.

Para el domingo 19 de octubre, la actividad comienza a las 9:00 horas en el Estadio Eloy Martínez Vigil, con el duelo entre Bravos y Venados de Ixhuatán, como parte de la primera especial. Al mediodía, los Marlins se enfrentan a Yankees. En el Estadio Jorge Crespo Olivera, a las 9:00 horas, los Pugs Salvajes van contra Rockies, mientras que a las 12:00 horas, la Academia Santos será rival de Pingüinos, dentro de la categoría segunda B.

En el campo Gilberto Ontiveros López, a las 9:00 de la mañana, los Indios de Tlacolula visitan a Cimarrones, como parte de la fase de playoff. En el campo Adalberto Toral Ortiz, a las 9:00 horas, el Club Deportivo La Pandilla se mide a los Tigres, dentro de la tercera fuerza. Al mediodía, los Broncos de Zimatlán van contra los Mets.

A las 9:00 de la mañana en el campo Pedro Vásquez Cruz, los Bisontes serán rivales de los Padres, mientras que a las 12:00 horas, Torti Bife se enfrenta a Potros, ambos duelos de la tercera fuerza. El campo de Santa María Coyotepec a las 9:00 de la mañana, será testigo del partido entre Serpientes y Muelles Atoyac. El campo de Vista Hermosa, Etla, primero a las 9:00 tiene el partido entre Pericos contra Charrudos y al mediodía los Búhos se enfrentan a Deportivo Vista Hermosa.

El estadio de Zimatlán de Álvarez a las 9:00 de la mañana tendrá el partido entre Sitio Santiago ante Jaguares, en tanto a las 12:00 horas, los Toros se enfrentan a Dinastía Camperos. El Estadio de Ocotlán, a las 10:00 horas tendrá el partido entre Cuervos de Polo Sánchez ante Herreros de Ocotlán. Mientras que en el Estadio de Matatlán, el Deportivo Coyula se mide a los Magueyeros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir