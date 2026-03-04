Quinto día de la guerra entre EU e Irán EN VIVO: OTAN derriba misil de Teherán que se dirigía a Turquía (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán llegó al quinto día de bombardeos, intercambio de declaraciones y una lejana posibilidad de desescalada en Medio Oriente.

El gobierno de Donald Trump aseguró que los ataques bélicos podrían prolongarse varias semanas hasta cumplir su objetivo, que sería un cambio de régimen. En tanto, Irán responde a cada ofensiva con bombardeos contra países aliados de Estados Unidos donde mantiene presencia militar.

Irán apunta a miembros de la OTAN: Deriban misil que se dirigía a Turquía

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) derribó un misil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo turco.

Es la primera vez que la alianza participa en la defensa de un Estado miembro frente a un proyectil disparado por Teherán desde que EU e Israel comenzaron a atacar a la República Islámica la semana pasada.

“Condenamos que Irán haya apuntado contra Turquía”, dijo la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en un comunicado. “La OTAN se mantiene firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”.

La “munición balística” atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de ser derribada por sistemas de defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental, informó el Ministerio de Defensa de Turquía en un comunicado.

EU utiliza submarino para hundir buque de guerra iraní

Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, informó que las Fuerzas Armadas lograron hundir un buque de guerra iraní en el Océano Índico con un ataque lanzado desde un submarino estadounidense.

“Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial”, declaró el secretario en una conferencia de prensa desde El Pentágono.

Minutos después de la declaración de Hegseth fue publicado un video del ataque contra la embarcación de Teherán.

Israel bombardea el sur del Líbano tras una orden de evacuación masiva

Israel bombardeó este miércoles el sur del Líbano en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hezbolá, pocas horas después de ordenar a sus habitantes que se desplacen al norte del río Litani.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una ola de ataques en la zona sur del Líbano”, señala un comunicado del Ejército israelí, que no detalla los objetivos específicos de los bombardeos.

Los ataques ocurrieron después del lanzamiento de cinco misiles por parte de Hezbolá contra el área metropolitana de Tel Aviv. La mayoría “fue neutralizada” en el aire por el sistema de defensa antiaéreo israelí antes del impacto, informó el Ejército.

Dos horas antes, las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes del sur del Líbano, que abarca zonas de las gobernaciones del Sur y Nabatieh, que se desplazaran “de inmediato” al norte del río Litani ante nuevos ataques contra viviendas presuntamente utilizadas por Hezbolá o edificios cercanos a “instalaciones o medios de combate”.

Trump promete continuar ofesiva contr Irán

Tras el ataque a gran escala iniciado el sábado por Israel y Estados Unidos, que resultó en el asesinato del ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989, Trump afirma que el golpe mayor está por venir y que la ofensiva continuará hasta destruir el programa iraní de misiles, su marina y sus capacidades para fabricar un arma nuclear.

Descabezar al régimen iraní había sido una demanda constante del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien presionó a Trump en varias ocasiones, pero el republicano, que en campaña se opuso a las guerras “eternas” en el extranjero, se había mostrado cauteloso.

Según fuentes estadounidenses, Irán rechazó una oferta de Washington para recibir un suministro permanente y gratuito de combustible nuclear si renunciaba por completo a enriquecer uranio, actividad que la república islámica decía llevar a cabo con fines pacíficos.

Por el contrario, afirman funcionarios de la Administración, Teherán poseía uranio enriquecido para elaborar 11 bombas atómicas, una cifra que podría aumentar hasta 50 en un año.

