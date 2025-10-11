Asesinan al modelo argentino Fede Dorcaz en la alcaldía Miguel Hidalgo (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Asesinan al cantante argentino Fede Dorcaz, en un presunto intento de asalto ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Este viernes 10 de octubre se reporto el asesinato del también modelo, Federico Dorcaz, en un ataque armado en la alcaldía Miguel Hidalgo, unos días antes de su participación en la nueva temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, producido por Televisa; muerte ha generado conmoción tanto en la industria del entretenimiento como entre sus seguidores.

Ataque armado en plena vía pública

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió sobre el Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Fede Dorcaz conducía su camioneta cuando lo habrían interceptado dos sujetos armados, quienes presuntamente intentaron despejarlo del vehículo; sin embargo tras el intento de resistirse, le dispararon, por lo que perdió el control del vehículo mismo que terminó detenido sobre el acotamiento.

Autoridades investigan los hechos

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a traces de un comunicado informaron que ya se realizan las diligenciaras correspondiente para dar con los responsables.

“Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas.

Foto: Instagram/ /fededorcaz

Trayectoria y reacciones en el mundo del espectáculo

Fede Dorcaz era modelo internacional y cantante. Había trabajado con reconocidos productores musicales y recientemente se había confirmado se participación en la próxima temporada del programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde haría pareja con la actriz y bailarina Mariana Ávila.

La noticia de su fallecimiento se confirmó durante la emisión del programa, donde Andrea Legarreta y Galilea Montijo expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia. Mientras tanto, en redes sociales, figuras del espectáculo y seguidores lamentaron profundamente su muerte.

