Capacita Protección Civil Municipal a locatarios del Mercado de Abasto en uso y manejo de extintores (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en espacios públicos de gran afluencia, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, adherida a la Secretaría de Gobierno y Territorio en coordinación con la Dirección del Mercado de Abasto “Margarita Maza de Juárez”, llevó a cabo una capacitación dirigida a comerciantes sobre el uso y manejo adecuado de extintores.

Esta actividad se derivó de una reunión sostenida entre autoridades municipales y representantes del mercado, en la que se expresó el compromiso conjunto de construir un entorno más seguro para locatarios y visitantes, procurando así el bienestar de todas y todos.

En ese sentido, el equipo de Protección Civil Municipal realizó la primera jornada de capacitación en uso de extintores en el corazón comercial de la capital, dónde se abordaron temas fundamentales para la atención de conatos de incendio, tales como: la clasificación de los distintos tipos de fuego, el tipo de extintor adecuado para cada local, las partes del extintor y su funcionamiento, la forma correcta de activarlo y utilizarlo en situaciones de emergencia.

Uno de los objetivos primordiales, fue que los comerciantes conozcan no solo el extintor que deben tener, sino también para qué tipo de fuego sirve y cómo utilizarlo correctamente, puesto que, el conocimiento logra salvar vidas en situaciones adversas.

Así mismo, se destacó que esta capacitación forma parte de un proceso continuo, ya que se tiene planeada una siguiente etapa en la que se contempla realizar una práctica en campo, donde cada locataria y locatario podrá aplicar lo aprendido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza, Raymundo Chagoya Villanueva, refrenda su compromiso con la prevención, la seguridad y el bienestar de quienes forman parte del Mercado de Abasto, uno de los centros comerciales más importantes y concurridos de la ciudad.

