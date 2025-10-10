Encuentra Policía Municipal de Santa Lucía del Camino a menor reportada como NO Localizada (17:35 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 10 de octubre. El Centro de Control y Comando (C2 Santa Lucía) recibió una llamada de auxilio por parte de una mujer que reportó la no localización de una menor de edad en la colonia Ampliación Santa Lucía. Ante este reporte, el Presidente Municipal, Juan Carlos García Márquez, instruyó a la Policía Municipal activar de inmediato el protocolo de búsqueda.

A las 22:30 horas, monitoristas del C2 Santa Lucía atendieron la llamada de una mujer que reportó la desaparición de su familiar de 15 años, quien había salido a una tienda cercana y no había regresado después de una hora. De inmediato, elementos de proximidad social acudieron al domicilio, donde se entrevistaron con la abuela y demás familiares, quienes proporcionaron los datos necesarios para su localización.

Posteriormente, a las 04:10 horas, motopatrulleros del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) informaron que la menor fue localizada en la colonia Fernando Gómez Sandoval, acompañada de su madre, quien presentaba aliento alcohólico. Para garantizar la integridad física de la adolescente, fue resguardada, trasladada a una clínica para su valoración médica, y posteriormente entregada a su abuela por personal de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino.

El Presidente Municipal exhortó a las familias a mantener una comunicación constante entre sus integrantes, con el fin de evitar situaciones de riesgo o preocupación. Asimismo, recordó a la ciudadanía que están disponibles las líneas telefónicas de emergencia del C2 Santa Lucía:

951 183 1780

951 207 2443

951 517 7484

Y el número de WhatsApp: 951 231 9009, el cual recibe fotos o videos y opera las 24 horas del día.

