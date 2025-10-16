Arremete S-22 con otro paro de 24 horas, mañana viernes bloquearán cruceros, carreteras y oficinas (10:30 h)

Dario Nolasco

Nuevamente, los integrantes de la S-22 dejarán sin clases a miles de menores de las escuelas de educación básica en el estado.

A través de un documento firmado por la dirigente seccional Yenny Aracely Pérez Martínez, convocan al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Organismos Auxiliares, Espacios Ganados en resistencia y al Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, a participar de manera masiva en el paro de 24 horas, para el día viernes 17 de octubre del presente año, a partir de las 09:00 horas.

De la misma manera tienen contemplado llevar a cabo acciones de toma de carreteras, casetas de peaje, la planta de Pemex.

También consideran bloquear oficinas gubernamentales, toma de tiendas transnacionales, toma y difusión de televisoras y radiodifusoras.

Además de Perifoneos y volanteos con el objetivo de exigir la reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la Presidenta de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO, así como la reinstalación de las mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), vuelve a la carga y anuncian un paro de 24 horas mañana viernes en donde contemplan realizar bloqueos a diversos cruceros de la ciudad de Oaxaca.