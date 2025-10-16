Matan a perrita con arma de fuego en Tlaxiaco; Fiscalía inicia investigación (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 16 de octubre. Por medio de redes sociales, denunciaron el asesinato con disparos de arma de fuego de una perrita en situación de calle llamada “manchas”, en la ciudad de Tlaxiaco.

De acuerdo a lo publicado en redes sociales, un hombre que viajaba en motocicleta disparó con un arma de fuego en al menos dos ocasiones, contra dos animales de compañía en situación de calle, en vía prolongación 5 de Mayo.

Por lo ocurrido, uno resultó herido, mientras que “manchas” perdió la vida a pesar de que los vecinos de la zona intentaron salvarle la vida.

Esto causó indignación, por lo que exigieron buscar al responsable, al asegurar que la perrita manchas era querida por todos los habitantes de la zona.

Sobre lo ocurrido, el Ayuntamiento de Tlaxiaco, a través de un comunicado dio a conocer que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar acompañamiento y apoyo jurídico.

Así también que en coordinación con el personal de la Fiscalía se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Adelantó que será la instancia de procuración de justicia quien se encargará de continuar con el proceso legal y determinar las acciones pertinentes conforme a la ley.

En el mismo comunicado el ayuntamiento condenó la violencia hacia los animales de compañía, además reiteró su compromiso con la protección y bienestar.

También agradeció a la ciudadanía su participación, que es fundamental para una comunidad más empática y consciente.

