Crece tráfico y ocupación aérea en aeropuertos de Oaxaca de enero a septiembre 2025: Sectur (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informa que, de enero a septiembre de 2025, los cuatro aeropuertos de la entidad registraron un incremento del 3.65 por ciento en el tráfico aéreo, respecto al mismo periodo del 2024.

La dependencia destaca que de acuerdo con información de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM); el tráfico aéreo acumulado de este lapso fue de 2 millones 705 mil 166 personas atendidas, es decir, 95 mil 267 más que el año anterior.

En tanto, la ocupación aérea promedio fue de 81.12 por ciento, con un crecimiento de 1.82 puntos porcentuales en el mismo intervalo de tiempo.

De esta manera, la ocupación en los cuatro aeródromos este 2025 es la siguiente: el Aeropuerto Internacional de Oaxaca alcanzó el 81.33 por ciento, es decir, 1.76 puntos porcentuales más que en 2024; el Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco registró 82.80 por ciento, lo que significó el crecimiento del 2.20 por ciento.

Mientras que, el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido alcanzó el 80.26 por ciento, con un incremento del 2.52 por ciento y el Aeropuerto de Ciudad Ixtepec reportó un 15.61 por ciento, con atención a 10 mil 538 personas pasajeras.

