Aprueba Cabildo de Oaxaca de Juárez estímulos fiscales, acciones de conservación patrimonial y medidas de seguridad vial (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. En sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal Ray Chagoya, las y los concejales de Oaxaca de Juárez aprobaron diversos acuerdos en beneficio de la ciudadanía, orientados al impulso económico, la preservación del patrimonio, la regularización de servicios municipales y la seguridad vial.

Entre los puntos aprobados destaca la autorización del estímulo fiscal “No te quedes atrás, regularízate”, mediante el cual se concede un descuento del 20% en la suerte principal y el 100% en los accesorios del impuesto sobre la traslación de dominio a personas físicas, morales o unidades económicas que se regularicen durante el periodo establecido.

Asimismo, a propuesta del regidor del Centro Histórico y Patrimonio Mundial, Antonio Álvarez Martínez, se instruyó a la Dirección del Centro Histórico para elaborar un proyecto integral de restauración, conservación y puesta en valor de las estatuas ubicadas en la Calzada de la República. Con ello, se busca devolverles su dignidad, valor histórico y sentido fundacional, mediante un proceso metodológico de rescate patrimonial.

El Cabildo también aprobó ampliar a 90 días el periodo de regularización de fosas en los panteones municipales, en el marco de la actualización del Reglamento de Panteones, con el objetivo de ofrecer facilidades a las familias oaxaqueñas y fortalecer la administración de estos espacios.

Finalmente, se avaló el Protocolo de Actuación para los Puntos de Control de Alcoholimetría “Salvando Vidas”, con el cual se busca fortalecer la prevención de accidentes y garantizar que estos operativos se realicen bajo criterios de respeto a los derechos humanos, transparencia y seguridad ciudadana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso con la legalidad, el bienestar social y la protección del patrimonio histórico, trabajando de manera cercana y responsable con la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir