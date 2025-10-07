¡Condena histórica! 630 años de prisión a tres personas responsables de homicidio, feminicidio agravado e intento de homicidio (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. En puntual seguimiento a casos de violencia de género en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo tres sentencias condenatorias que suman 630 años de prisión en contra de tres personas una mujer identificada como J.G.M. (mamá) y dos hombres identificados como Z.G.G. y C.G.G., (hijos) responsables por la comisión de los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición, feminicidio agravado en grado de tentativa y feminicidio agravado en agravio de cinco personas, hechos cometidos en la región de la Sierra de Flores Magón.

De acuerdo con la causa penal, los hechos sucedieron el 07 de septiembre de 2019, en un domicilio ubicado en la localidad de San Andrés Hidalgo pertenece al municipio de Huautla de Jiménez, sitio donde arribaron las víctimas del sexo masculino identificados como M.G.G y B.G.Q., así como las víctimas del sexo femenino identificadas como M.C.I., J.G.C. y M.M.G.C.

La investigación revela que, en el lugar se encontraba J.G.M., con sus hijos Z.G.G. y C.G.G., quienes tras una discusión atacaron con disparos de armas de fuego a las víctimas.

Derivado de la agresión, las víctimas mujeres M.M.G.C. y M.C.I., así como los hombres M.G.G. y B.G.Q., fallecieron a consecuencia de las heridas infligidas con disparos de arma de fuego. En tanto que, la víctima mujer J.G.C. resultó con lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca inició una exhaustiva investigación, a través de la Vicefiscalía de Control Regional, logrando aprehender y presentar ante el Juez a los tres sentenciados.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra J.G.M., Z.G.G. y C.G.G., imponiendo la pena de 210 años de prisión para cada uno de los imputados al considerarlos responsables de los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición, feminicidio agravado en grado de tentativa y feminicidio agravado, además de imponer el pago de una multa y el pago por concepto de la reparación del daño.

La Fiscalía de Oaxaca garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando las herramientas legales para castigar a quien o quienes resulten responsables.

