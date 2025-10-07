Realiza la Diputación Permanente del Congreso de Oaxaca su primera Sesión Ordinaria en el Segundo Periodo de Receso de la LXVI Legislatura (13:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de octubre. La Diputación Permanente del Congreso del Estado encabezada por su presidente, el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, realizó su primera Sesión Ordinaria en el marco del Segundo Periodo de Receso de la LXVI Legislatura Constitucional.

En este contexto, se presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto de la diputada Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano, la cual busca reconocer y garantizar la implementación de la Licencia Menstrual Estudiantil en Oaxaca como un imperativo legal y una medida de justicia educativa.

La promovente argumentó en su exposición de motivos, que lo anterior representa una acción afirmativa respaldada por la alta prevalencia de dolor durante la menstruación en la parte baja del abdomen, siendo agudo e intermitente, y la necesidad de eliminar las barreras académicas que penalizan una condición de salud.

Para tal fin, propone la adición de la Sección I denominada “De los Derechos y Obligaciones de las y los Educandos” al Capítulo Quinto del Título Quinto que contiene los artículos 84 Bis, con las fracciones de la I a la XXI, y 84 Ter, a la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Por otra parte, el representante popular César David Mateos Benítez del partido político Morena presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se busca exhortar a las autoridades escolares a cumplir y hacer cumplir la prohibición de la publicidad, distribución o expendio de los productos que contengan sellos o leyendas de advertencia de la Secretaría de Salud, conocidos como refrescos y comida chatarra, con el fin de salvaguardar los derechos humanos a la alimentación adecuada, a la salud y a la vida de niñas, niños y adolescentes de la entidad.

Ambas propuestas fueron turnadas para su estudio a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Conforme a lo establecido en los artículos 54, 56 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 38 Bis del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dio lectura a 14 dictámenes de las Comisiones Permanentes de Administración Pública; Estudios Constitucionales; de Infraestructura y Comunicaciones; Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Movilidad y Transportes; y Turismo, los cuales quedaron reservados para el próximo periodo ordinario.

Se citó a Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente para el martes 14 de octubre a las 08:00 horas.

