Activan búsqueda urgente por 4 personas desaparecidas en Matías Romero (20:30 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oaxaca, 28 de noviembre. La desaparición de cuatro personas en el municipio de Matías Romero ha encendido las alarmas entre la población y las autoridades, generando gran preocupación en esta zona del Istmo de Tehuantepec.

Los reportes se registraron en las últimas horas, incrementando la tensión y el temor entre los habitantes.

Familiares de las víctimas acudieron de inmediato ante las autoridades para solicitar apoyo urgente en su localización.

En respuesta, corporaciones policiacas y unidades especializadas activaron los protocolos de búsqueda, iniciando recorridos y operativos para intentar dar con su paradero.

La comunidad expresó su creciente inquietud ante estos hechos, pidiendo mayor presencia policial y acciones contundentes que permitan esclarecer la situación y garantizar la seguridad de quienes viven en el municipio.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda, insistiendo en la importancia de mantenerse alertas y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir