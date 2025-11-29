Activan búsqueda urgente por 4 personas desaparecidas en Matías Romero (20:30 h)

2025/11/28  De Redacción ADN
0


Edwin Meneses

Matías Romero, Oaxaca, 28 de noviembre. La desaparición de cuatro personas en el municipio de Matías Romero ha encendido las alarmas entre la población y las autoridades, generando gran preocupación en esta zona del Istmo de Tehuantepec.

Los reportes se registraron en las últimas horas, incrementando la tensión y el temor entre los habitantes.

Familiares de las víctimas acudieron de inmediato ante las autoridades para solicitar apoyo urgente en su localización.

En respuesta, corporaciones policiacas y unidades especializadas activaron los protocolos de búsqueda, iniciando recorridos y operativos para intentar dar con su paradero.

La comunidad expresó su creciente inquietud ante estos hechos, pidiendo mayor presencia policial y acciones contundentes que permitan esclarecer la situación y garantizar la seguridad de quienes viven en el municipio.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda, insistiendo en la importancia de mantenerse alertas y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa.

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Rapiña de cartones de cerveza tras volcadura de tráiler en la carreta costera 200

 Edwin Meneses Tehuantepec, Oaxaca, 28 de noviembre. Un tráiler terminó volcado la tarde de este viernes tras salirse...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: