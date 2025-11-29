Se mantendrá tiempo inestable en tres regiones de Oaxaca durante este sábado (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrá tiempo inestable en la Cuenca del Papaloapan y algunas zonas del norte del Istmo de Tehuantepec, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón, ocasionando lluvias aisladas y áreas densas de niebla.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todo ello es debido a la masa de aire fría que le dio impulso al frente frío número 16, el cual, se extenderá sobre el Mar Caribe.

Mientras que la masa de aire frío que se ubica por atrás del sistema frontal seguirá ocasionando fuertes vientos del norte en el oriente del Istmo y oleaje elevado en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Así como temperaturas frías a muy frías en la Mixteca, Sierra de Juárez y sensación térmica baja en las demás regiones; no se descartan algunas heladas en elevaciones mayores a 2 mil metros.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 25 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 32 y máxima de 19 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

* Costa, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 5 y máxima de 24 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 21 grados.

* Sierra Sur, mínima de 6 y máxima de 22 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir