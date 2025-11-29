Rapiña de cartones de cerveza tras volcadura de tráiler en la carreta costera 200

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oaxaca, 28 de noviembre. Un tráiler terminó volcado la tarde de este viernes tras salirse del camino sobre la carretera federal 200, en el tramo Salina Cruz–Huatulco, a la altura de la población de Guelaguichi.

La unidad quedó recostada a un costado de la vía, generando alerta entre automovilistas que circulaban por la zona.

Los primeros informes indican que dos personas que viajaban en la pesada unidad resultaron lesionadas. Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) llegaron al punto para brindar atención inmediata y estabilizar a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, mientras se realizaban las labores de auxilio, se presentaron actos de rapiña. Pobladores que arribaron en taxis y vehículos particulares sustrajeron mercancía del tráiler volcado, dificultando en varios momentos el trabajo del personal de emergencia y la Guardia Nacional.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido para esclarecer las causas del accidente y fincar responsabilidades, tanto por la volcadura como por los actos vandálicos registrados en el lugar.

