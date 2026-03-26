¡Vota por Oaxaca en Lo Mejor de México 2026! (10:00 h)

2026/03/26  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) invita a votar por la entidad como “Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea”, en el concurso Lo Mejor de México 2026 de la revista México Desconocido.

También, para elegir a la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, la Guelaguetza, como “Mejor Experiencia para vivir al menos una vez en la vida”.

La playa Mermejita, en el Pueblo Mágico de Mazunte, se encuentra en la categoría de “Mejor playa por descubrir en 2026”; la Ruta Caminos del Mezcal compite como “Mejor ruta turística”; y Sendero de la Fe, del Pueblo Mágico de Santa Catarina Juquila, está nominado en “Mejor experiencia de naturaleza y espiritualidad”.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 20 de abril en https://lomejormexico.com/.

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