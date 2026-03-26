Protestan trabajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, exigen personal y material para atender a pacientes (09:55 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo.Trabajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso protestan esta mañana ante la falta de material para atender a los pacientes.

Personal del Archivo Clínico de dicho nosocomio se manifiestan para exigir solución a sus peticiones, entre las cuáles demandan recurso humano, mobiliario e insumos.

Con mensajes en pancartas que pegaron en los cristales, expresan que “No hay servicio por falta de personal”, “No hay servicio por falta de material”, “Exigimos solución”.

Ante esta situación, acusaron a las autoridades encargadas de la Salud de los oaxaqueños de incumplimiento a los acuerdos pactados con la base trabajadora en la entrega de medicamentos e insumos.

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