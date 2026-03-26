Normalistas y sindicatos bloquean crucero de fonapas y avenida Universidad (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Actuando con total impunidad las huestes de normales en Oaxaca bloquean la calzada Niños Héroes de Chapultepec en el crucero de fonapas, mientras que trabajadores sindicalizados del Steuabjo impiden la circulación en avenida Universidad.

Jóvenes encapuchados secuestraron varias unidades del transporte urbano y camiones de empresas transnacionales para tapar la vialidad en la calzada Porfirio Díaz y Avenida Juárez con la calzada Niños Héroes de Chapultepec conocida como el crucero de fonapas.

Los pseudo normalistas exigen a las autoridades educativas atención a sus demandas, pese a los miles de millones que el gobierno federal a través del Ieepo les ha otorgado para la implementación de diversas acciones en los planteles.

Por su parte, los adheridos al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca continúan por tercer día consecutivo con su protestas bloqueando la circulación en ambos sentidos de la avenida Universidad para exigir a las autoridades la entrega de un terreno para lotificar y repartirlo entre sus agremiados.

Ante esta situación la Dirección de la Policí Vial Estatal ha informa sobre posibles rutas alternas para sortear el bloqueo del crucero de fonapas.

De Nortea Sur, tomar las calzada Porfirio Díaz-Belisario Dominguez – Emilio Carranza – 5 de Mayo – Los Pirús – calzada de la República y de Poniente a Oriente por la calzada Héroes de Chapultepec-Amado Nervo – Margarita Maza – Pino Suárez y calzada Héroes de Chapultepec.