Vinculan a proceso a Gaby ‘N’ por homicidio calificado tras arrollar a motociclista en Iztapalapa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Un juez vinculó a proceso a Gaby “N” por el delito de homicidio calificado, luego de que fue señalada por el atropellamiento que provocó la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa. En la audiencia, la autoridad judicial consideró que existen pruebas suficientes para iniciar el proceso penal y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Mientras se desarrollan las diligencias, la imputada permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, bajo la medida de prisión preventiva justificada.

¿Qué pasó en Eje 6 Sur y Periférico Oriente?

De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, la víctima, Roberto, de 52 años, circulaba en una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en Iztapalapa.

Tras el choque, el automóvil continuó en movimiento y el cuerpo del motociclista habría sido arrastrado por cerca de dos kilómetros a lo largo de calles de la zona, lo que derivó en que perdiera la vida.

La carpeta de investigación y los elementos presentados ante el juez serán revisados y ampliados durante el periodo de investigación complementaria.

¿Cuánto tiempo pasaría en prisión?

Luego de evaluar los indicios presentados por la parte acusadora, el juez determinó la vinculación a proceso y estableció un plazo de dos meses para que se realicen las diligencias pendientes: integración de peritajes, análisis de evidencia y ampliación de testimonios, entre otros.

La imputada permanecerá en Santa Martha Acatitla a la espera de una nueva audiencia. En caso de acreditarse su responsabilidad penal, la sanción podría ir de 20 a 50 años de prisión, dependiendo de lo que determine la autoridad judicial.

Después de la segunda audiencia celebrada en la sala de juicios orales ubicada en la colonia Doctores, sobre avenida Dr. Lavista, trascendió que Gaby ‘N’ no realizó declaración al finalizar la diligencia.

La audiencia tuvo una duración aproximada de dos horas y media, y posteriormente el abogado de la víctima, Ricardo Díaz Estrada, señaló que se habría solicitado considerar una agravante por saña, argumentando que la imputada habría sido consciente del impacto y aun así continuó avanzando con el vehículo.

