Captan ebrio a Noroña en aeropuerto de Oaxaca (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. El Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán en Oaxaca operaba con la normalidad habitual de un domingo 15 de febrero, con el flujo constante de turistas y locales que caracteriza a este destino.

Sin embargo, la rutina se vio abruptamente interrumpida cuando la figura del senador Gerardo Fernández Noroña hizo acto de presencia en la sala de espera, atrayendo inmediatamente las miradas no por su actividad legislativa, sino por un comportamiento que distaba mucho de su habitual energía en tribuna.

En las imágenes que han comenzado a circular, se observa al legislador con notables dificultades para mantener el equilibrio, apoyándose intermitentemente en el mobiliario de la terminal y mostrando una evidente incapacidad para articular palabras de manera fluida ante quienes intentaron interactuar con él en los pasillos.

La situación generó un murmullo generalizado en la terminal aérea, donde varios ciudadanos aprovecharon la oportunidad para capturar el incidente con sus dispositivos móviles.

Lo que comenzó como un avistamiento político rutinario se transformó rápidamente en un tema de conversación viral, dado que el senador se mostró visiblemente desorientado y ajeno al protocolo de seguridad y compostura que suele caracterizar a los funcionarios de su nivel.

Hasta el momento, la oficina de comunicación del senador no ha emitido un comunicado oficial que aclare las razones médicas o circunstanciales detrás de su estado físico.

Si bien las especulaciones en plataformas digitales apuntan a diversas causas, no existe un parte oficial ni una declaración formal que confirme si se trató de una descompensación de salud repentina o de una situación de otra índole que afectara sus capacidades motrices.

Este suceso ocurre en un momento de alta visibilidad para Fernández Noroña, quien se ha mantenido como una de las voces más activas dentro del panorama legislativo nacional.

Su presencia en el estado de Oaxaca obedecía a compromisos previos de su agenda política, lo que hace aún más relevante el desenlace de su visita y las precarias condiciones en las que emprendió su regreso a la capital del país.

Se espera que en las próximas horas, ya sea a través de sus habituales transmisiones en vivo o mediante un boletín de prensa, el propio Gerardo Fernández Noroña ofrezca su versión de los hechos para disipar rumores. Mientras tanto, el episodio en el aeropuerto oaxaqueño queda registrado como uno de los momentos más controversiales de su reciente actividad itinerante, manteniendo a la opinión pública a la espera de una explicación clara.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir