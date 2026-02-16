Tiroteo durante partido de hockey en Rhode Island deja un muerto y 4 heridos (17:06 h)

Estados Unidos, 16 de febrero. Un tiroteo ocurrido este lunes durante un partido de hockey sobre hielo en el Dennis M. Lynch Arena, en Pawtucket (Rhode Island, Estados Unidos), dejó al menos una persona muerta y cuatro más heridas, informaron autoridades locales.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El incidente se produjo mientras dos equipos escolares jugaban un partido programado en la pista de hielo, ubicada a unas cinco millas al norte de Providence. Según los informes oficiales, el atacante también murió en el lugar, y las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

De acuerdo con medios que cubrieron el suceso, la policía reaccionó rápidamente tras recibir reportes de disparos en la Dennis M. Lynch Arena alrededor de la tarde del lunes. Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se unieron a las fuerzas del orden locales para apoyar la investigación del tiroteo.

Equipos escolares de varias instituciones participaban en el evento deportivo cuando se escucharon los disparos. Las escuelas afectadas, incluyendo Saint Raphael Academy, comunicaron a través de correos electrónicos que sus estudiantes estaban a salvo y que se estaban coordinando esfuerzos con las autoridades para garantizar su reunificación con familiares.

¿Por qué ocurrió el ataque?

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el motivo específico del tiroteo, aunque algunas versiones preliminares indican que podría tratarse de un incidente con trasfondo personal o familiar. Las fuerzas del orden han mantenido el área asegurada mientras continúa la investigación.

Mientras la investigación avanza, las escuelas y autoridades locales han trabajado para tranquilizar a las familias de los estudiantes presentes en el evento. El distrito escolar confirmó que los alumnos fueron localizados y están seguros, mientras que el gobernador estatal monitorea el desarrollo de los hechos.

