Vecinos de la González Guardado bloquean la “Y” por desacuerdo con Cabildo de Zaachila (10.15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Vecinos de la colonia Guillermo González Guardado bloquean el crucero de la “Y” ante la falta de acuerdo con el municipio de la Villa de Zaachila a su demanda de elevación de rango de ese asentamiento.

Los inconformes acordaron esta acción por la negativa del Cabildo quienes en Sesión Extraordinaria desecharon la elevación de Rango que demandan los habitantes de la colonia.

Por ello, los pobladores mantienen un bloqueo sobre la carretera federal 175 a la altura de la “Y” desde la gasolinera con camiones que previamente retuvieron.

Manifestaron que van a estar impidiendo la circulación en la zona en tanto no tengan una respuesta favorable a su demanda

