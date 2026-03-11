Musk “puede estar tranquilo”, Sheinbaum no lo demandará por acusación sobre narco (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó demandar a Elon Musk quien la acusó de tener vínculos con el crimen organizado al compartir una publicación en la que ella rechaza la idea de declarar la guerra contra el narcotráfico.

En conferencias anteriores, la mandataria dijo que con un equipo de abogados se analizaba la posibilidad de demandar al dueño de la plataforma X por los comentarios en su contra.

Sin embargo, ahora rechazó esa posibilidad, pero no detalló las razones por las que ya no procederá legalmente contra Musk.

Sheinbaum ya no presentará denuncia contra Elon Musk

La presidenta Sheinbaum dijo que ya no presentará una denuncia contra Elon Musk, dueño de la plataforma X.

“Decidimos finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso, ya veremos, si sigue lo reevaluaremos”, agregó la mandataria.

“Sus jefes del cártel le ordenan que diga”, fue lo que dijo Musk al ‘sugerir’ que Sheinbaum recibe órdenes del crimen organizado en México.

Dicha mención fue debido a un video en el que la mandataria aclara que ella no declarará una guerra contra el narcotráfico como lo hizo Calderón.

‘No participé en la decisión’ sobre nuevo auditor de la Federación: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre el nombramiento de Aureliano Hernández como auditor de la Federación, la presidenta Sheinbaum aclaró que no participó en la decisión.

“No participé en la decisión, ahora con el nuevo auditor, con la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es importante que se avance en la sanción de la corrupción”, añadió la mandataria.

Sheinbaum aseguró que su objetivo es erradicar la corrupción por completo, con ayuda de distintas dependencias.

“Ahora que están las nuevas autoridades es importante que se reúnan y si hay que modificar leyes, que se modifiquen”, agregó.

Sheinbaum participará en evento privado en honor a soldados caídos en operativo contra ‘El Mencho’

La presidenta Sheinbaum dijo que tras la conferencia de este miércoles participará en un evento privado para rendir homenaje a los soldados caídos durante el operativo en el que murió Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.

“Es un evento privado, con familiares nada más para quienes murieron en el operativo”, agregó la mandataria.

¿Cuáles son los acuerdos con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra mujeres?

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, detalló cuáles son los acuerdos con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres.

Sin embargo, aseguró que la plataforma X no participó en ninguna reunión ni en la elaboración de este protocolo.

“X argumentó que no tienen oficinas en México y no participaron en las reuniones a pesar de que es donde más ocurren estos tipos de violencia. Es una de las plataformas donde menos mecanismos para combatir la violencia hacia las mujeres existen”, explicó la secretaria sobre la plataforma de Elon Musk.

Los acuerdos se dividen en 9 acciones preventivas y 8 de atención. Se trata de las siguientes formas de prevención:

Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales. Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital. Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos. Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades. Campañas informativas en el espacio digital. Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar violencias. Educar el sistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias. Generar información accesible para sensibilizar a usuarios sobre el uso responsable de tecnología. Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante.

Mientras que las acciones de atención son las siguientes:

Se activarán medidas para atender casos de violencia a través de definir de manera conjunta los contenidos, fortalecimiento de políticas y restricciones. Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales. Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles, cuentas o usuarios que infrinjan las normas. Vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la Línea 079. Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas. Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo. Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles, comprensibles. Se iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones y organizaciones.

¿Cómo denunciar la violencia digital contra mujeres?

Citlalli Hernández detalló que para denunciar violencia digital, se levanta primero el reporte en la plataforma para mostrar que se violaron las normas comunitarias.

Mientras que, tras este acuerdo, las mujeres tienen que llamar a la línea telefónica 079 con opción 1 para recibir atención y asesoría.

Tras narrar el caso se dará asesoría jurídica a las mujeres para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La presidenta Sheinbaum dijo que tal vez ella sería la primera en utilizar dicho mecanismo para denunciar los casos de violencia sufridos.

