Irán se baja del Mundial 2026 por guerra con EE.UU. y la FIFA responde con fuerte mensaje (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La Selección de Irán ha provocado un auténtico terremoto en el futbol internacional tras confirmar que no participará en la Copa del Mundo 2026, pese a haber conseguido su clasificación en las eliminatorias asiáticas.

Tensión con EE.UU. fue la clave

La noticia fue confirmada por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, quien explicó que la decisión responde al contexto bélico que atraviesa el país tras los ataques militares atribuidos a Estados Unidos e Israel, los cuales desencadenaron una grave crisis política y de seguridad en la región.

El funcionario fue contundente al explicar por qué el combinado asiático no disputará el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

En declaraciones difundidas por medios internacionales, Donyamali aseguró que las condiciones actuales hacen imposible competir en el evento deportivo más importante del planeta.

“Considerando que este régimen ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial. Nuestros hijos no están seguros y, fundamentalmente, no existen condiciones para competir”, declaró el ministro en la televisión estatal iraní.

FIFA responde

Las palabras del funcionario sacudieron inmediatamente a la FIFA, organismo que reaccionó con rapidez para tratar de contener la crisis diplomática que amenaza con afectar al torneo que comenzará el 11 de junio.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, informó mediante un comunicado que sostuvo una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para discutir tanto los preparativos del Mundial como la delicada situación que rodea a la selección iraní.

Durante ese encuentro, el dirigente explicó que Trump reiteró que el conjunto asiático es bienvenido a competir en territorio norteamericano si decide participar en la competencia.

Infantino destacó que el futbol debe servir como una herramienta para acercar a las naciones, incluso en momentos de tensión política.

En su mensaje, el presidente del organismo rector del balompié mundial señaló que el campeonato representa una oportunidad para que millones de personas se unan alrededor del deporte más popular del planeta.

A poco más de tres meses del inicio del torneo, la incertidumbre sobre la presencia de Irán se ha convertido en uno de los temas más delicados para el Mundial 2026.

La situación deja una reflexión inevitable: el futbol suele presumirse como un idioma universal capaz de unir culturas, pero cuando la política y los conflictos internacionales irrumpen en la cancha, incluso el espectáculo deportivo más grande del mundo puede quedar a merced de las tensiones que dividen al planeta.