Vecinas y vecinos de San Martín Mexicápam se suman al Tequio Vecinal para fortalecer su entorno (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de noviembre. Con energía y trabajo colectivo, vecinas y vecinos de San Martín Mexicápam participaron en una nueva jornada de Tequios Vecinales, impulsada por el gobierno de Ray Chagoya a través de la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales.

Desde temprana hora, habitantes de la colonia Jardines se reunieron en la Cerrada de Lirios para realizar acciones de limpieza, mejoramiento y mantenimiento de espacios comunes, reafirmando el espíritu solidario que caracteriza a la capital.

Estas jornadas promueven la participación ciudadana como base de la transformación social, fomentando el cuidado del entorno y la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.

Bajo la consigna “Que siga la energía”, los Tequios Vecinales continúan consolidándose como un eje prioritario del municipio, fortaleciendo el tejido social y demostrando que la transformación de Oaxaca se construye desde cada colonia y agencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir