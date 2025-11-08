Vecinas y vecinos de San Martín Mexicápam se suman al Tequio Vecinal para fortalecer su entorno (10:30 h)

2025/11/08  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de noviembre. Con energía y trabajo colectivo, vecinas y vecinos de San Martín Mexicápam participaron en una nueva jornada de Tequios Vecinales, impulsada por el gobierno de Ray Chagoya a través de la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales.

Desde temprana hora, habitantes de la colonia Jardines se reunieron en la Cerrada de Lirios para realizar acciones de limpieza, mejoramiento y mantenimiento de espacios comunes, reafirmando el espíritu solidario que caracteriza a la capital.

Estas jornadas promueven la participación ciudadana como base de la transformación social, fomentando el cuidado del entorno y la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.

Bajo la consigna “Que siga la energía”, los Tequios Vecinales continúan consolidándose como un eje prioritario del municipio, fortaleciendo el tejido social y demostrando que la transformación de Oaxaca se construye desde cada colonia y agencia.

Ciudad Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Un día como hoy... (10:15 h)

 Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Santoral: Godofredo Día Mundial del Urbanismo Día Mundial de la Radiología Dia...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: