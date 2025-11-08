El 21 de diciembre la “Tradicional Carrera del Pavo” en Bahías de Huatulco (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Con categorías infantiles, juveniles y de adultos, la tradicional carrera del pavo llega a su edición número 16, la cual se realizará el domingo 21 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana en la unidad deportiva de la Crucecita en Bahías de Huatulco.

Las categorías que forman parte del evento son: infantil (4-5 años, 6 a 8, 9 a 11 y 12 a 14 años), en la juvenil podrán inscribirse atletas de 15 a 17 años, en la categoría libre se abre el registro para corredores de 18 a 39 años, la máster, será para participantes de 40 a 49 años, veteranos de 50 a 59 años y veteranos plus de 60 a 69 años. De igual forma se abre la categoría promocional, para corredores de 60 a 69 años y de 70 años en adelante, con un recorrido de 5 kilómetros.

En esta ocasión el costo de la inscripción es de $280 pesos para la participación de niños, en tanto los adultos corren al pagar un precio de $320 pesos. El requisito de registro es identificación o acta de nacimiento en menores. Para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 958 111 06 01 o al 958 113 13 22 o bien en la página de Facebook Citius Altius Fortius.

Al registrarse adecuadamente, el participante recibe el paquete de competidor que incluye número, playera Dry Fit, abastecimiento antes y durante la carrera, así como medalla a los primeros 100 finalistas, mientras que la premiación para las categorías de niños serán trofeos y regalos. Los organizadores indicaron que será motivo de descalificación, si un atleta es apoyado por otra persona (corriendo al lado de ella), en una unidad de motor o bicicleta.

Por otra parte, el sábado 29 de noviembre en el centro municipal de Tlacolula de Matamoros, se realizará la tercera edición de la “Carrera atlética por la discapacidad”, la cual iniciará a las 8:00 de la mañana y convoca a las categorías: conejitos veloces (3 a 7 años), cebras corredoras (7 a 9 años), tigrecitos a toda marcha (10 a 13 años) y gueparditos express (14 a 19 años), con un recorrido de 2.5 kilómetros. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 155 23 92.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir