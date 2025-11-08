Un día como hoy… (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre.

Santoral: Godofredo

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial de la Radiología

Dia de la Solidaridad Intersexual

1519 Hernán Cortés es recibido por el gobernante mexica Moctezuma Xocoyotzin en la Gran Tenochtitlán.

1539 El emperador Carlos V concedió a Guadalajara de Tlacotlán, el título de ciudad y escudo de armas.

1656 Nace el astrónomo británico Edmond Halley, el primero en catalogar las estrellas del cielo austral en su obra “Catalogus stellarum australium”; en 1682 observó y calculó la órbita del cometa que lleva su nombre.

1674 Muere en Londres (Inglaterra) John Milton, poeta inglés cuya influencia en poetas posteriores será indiscutible. Mediante su prosa, Milton se dedicó a defender las libertades civiles y religiosas.

1793 En París (Francia), en un antiguo palacio real, abre sus puertas el museo de El Louvre.

1847 Nace el novelista y escritor irlandés Bram Stoker, conocido por su novela “Drácula”.

1871 Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria con el que se rebela en contra del gobierno de Benito Juárez; su lema es “no reelección”.

1872 Nace en Motul, Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, periodista, revolucionario, luchador social y defensor de los derechos indígenas, motivo por el que se le llamó Apóstol de la Raza.

1884 Nace Hermann Rorschach, psiquiatra y psicoanalista creador del famoso “Test de Rorschach”.

1887 El alemán, nacionalizado estadounidense, Emilie Berliner patenta el gramófono.

1895 En Alemania, el físico Wilhelm Conrad Roentgen descubre por medio de un tipo de radiación los “Rayos X”.

1899 Combate de La Angostura. Se da un cruento combate en La Angostura, Sonora, entre tropas federales e indígenas yaquis sublevados en contra del gobierno del general Díaz. Los yaquis supervivientes a la cruel matanza, fueron enviados a Yucatán, donde se vendieron como esclavos.

1900 En Atlanta (Georgia, EE.UU.), nace la escritora estadounidense Margaret Mitchell, autora de “Lo que el viento se llevó”, novela romántica que retrata la vida del sur de Estados Unidos.

1924 Nace el médico mexicano Ruy Pérez Tamayo, fundador de la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

1935 Nace Alain Delon, uno de los actores franceses mas famoso de la cinematografía mundial.

1972 Un grupo de guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre, secuestro una aeronave de Mexicana de Aviación en Monterrey, con 102 pasajeros a bordo.

2001 Muere a los 75 años el actor cómico y crítico político mexicano Chucho Salinas, cuyo nombre completo era Jesús Salinas Ortega.

2004 En el marco de la Guerra de Irak, más de 10,000 marines estadounidenses atacan la villa insurgente de Fallujah.

2016 En la elección presidencial celebrada en Estados Unidos, el empresario multimillonario republicano Donald Trump, un populista con un discurso xenófobo de ultraderecha, derrota a la demócrata Hillary Clinton. Es la jornada electoral más polarizada y dividida y que más interés ha despertado en México.

