Un día como hoy… (08:30 h)

1834 Nace el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel, impulsor del darwinismo en su país y considerado el “Padre de la Ecologia”.

1861 Nace el músico y compositor de tangos argentino, Ángel Villoldo, cuyo nombre completo es Ángel Gregorio Villoldo Arroyo. Es considerado el “Padre del Tango”.

1884 Nació Robert Flaherty, cineasta que dirigió y produjo el primer documental de la historia del cine, “Nanook el esquimal”, en 1922. Es considerado el “Padre del Documental Cinematográfico”.

1888 Nace en el Mezquital, municipio de Apodaca, Nuevo León, Moisés Sáenz, eminente pedagogo, diplomático, escritor e indigenista. Será el creador del sistema de Escuelas Secundarias y promotor de las Escuelas Rurales y de las Misiones Culturales.

1893 Nace en Cerralvo, Nuevo León, Eusebio de la Cueva, poeta, novelista y catedrático de literatura que en España será nominado miembro distinguido y efectivo de la Real Academia de la Lengua.

1894 Se estrena con éxito en el Teatro Apolo de Madrid la zarzuela La verbena de la paloma, con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega.

1910 Nace el músico mexicano Miguel Bernal Jiménez, máximo representante de la música sacra del siglo XX y gran aportador al movimiento nacionalista en ese arte.

1912 Edgar Rice Burroughs crea el personaje de “Tarzán”, primero en tiras cómicas y luego en 1918 incursiona exitosamente al cine.

1917 Muere fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general revolucionario tamaulipeco, quien proclamó la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, el 4 de marzo de 1913.

1919 Se inaugura la Academia Naval Militar en Veracruz, México.

1922 Primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya, creado a instancias de la Sociedad de Naciones.

1923 Un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón Tutankamón.

1937 La firma estadounidense Dupont de Nemours patenta en Wilmigton (Delaware) una fibra de origen sintético, el “Nylon”.

1947 Se estrena en París la primera obra del escritor Jean Genet, “Las criadas”, una de las más exitosas de su autor, y la cual marcó su entrada en el movimiento llamado el teatro del absurdo.

1959 Fidel Castro es nombrado Primer Ministro de Cuba.

1959 Nace John Patrick McEnroe, tenista estadounidense, nacido en Alemania. Es considerado uno de los más grandes talentos de la historia del deporte blanco.

1977 Muere en la Ciudad de México, Carlos Pellicer, poeta y museologo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

2004 Un equipo de astrónomos descubrió a 13.2 mil millones de años luz de la tierra, la galaxia más lejana observada hasta ahora, gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y del observatorio gigante Keck de Hawai.

2005 Científicos estadounidenses datan los restos más antiguos de “Homo Sapiens” en 200.000 años.

2005 Entra en vigor el Protocolo de Kioto, un convenio internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global

2010 El actor y escritor mexicano Carlos Pascual obtiene el Premio Bicentenario Grijalbo de Novela Histórica, por su novela “La Insurgenta”, en la que aborda la vida de la luchadora independentista Leona Vicario.

2015 Muere de cáncer la actriz y activista mexicana Lorena Rojas.

2025 Muere la Bailarina y Actriz mexicana, Yolanda Montes “Tongolele”.

