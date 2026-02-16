Se prevé incremento de calor e intensa radiación solar para este lunes: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el dominio anticiclónico continuará afectando al menos 26 estados de la República Mexicana, generando ambiente seco, cielo mayormente despejado e intensa radiación solar.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas presentarán un aumento progresivo, particularmente en el oriente del Istmo, así como en algunas zonas de la Sierra Sur y la Costa.

Asimismo, se prevé la presencia de calima durante el amanecer, mientras que el ambiente fresco a frío permanecerá en zonas montañosas. Por la tarde, podrían desarrollarse tolvaneras en áreas planas y de llanura.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 30 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 9 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

