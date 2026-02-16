Toma rutas alternas: por obras cerrada la calle 20 de Noviembre entre Independencia e Hidalgo (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Autoridades municipales y estatales informan a la ciudadanía que por la realización de obras, la primera calle de 2o de Noviembre estará cerrada a partir de este día lunes 16 de febrero.

Señalan que la circulación estará cerrada por aproximadamente 2 meses por trabajos de mejora urbana.

Estas “Obras Primavera, Camina Oaxaca”, contemplan: Banquetas más amplias, biciestacionamientos, nueva señalética, vegetación urbana, espacios accesibles.

Por lo que se pide a la ciudadanía su comprensión y colaboración.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir