ÚltimaHora Washington cancela 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por disputa aérea (19:46 h)

Estados Unidos, 28 de octubre. El gobierno de Donald Trump ordenó la cancelación de 13 rutas operadas o previstas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, al acusar a México de violar el Acuerdo de Transporte Aéreo firmado en 2015. La medida, anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, suspende de inmediato todos los vuelos combinados —pasajeros y carga— desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU) y congela nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX).

¿Qué vuelos de aerolíneas mexicanas fueron cancelados por EU?

Entre los vuelos afectados se encuentran los servicios de Aeroméxico entre NLU y Houston y McAllen, así como los de Volaris entre MEX y Newark. También se eliminan los planes de Viva Aerobus para operar desde Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

“Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, continuaremos haciéndolos responsables”, advirtió Duffy. “Ningún país debería aprovechar nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros viajeros sin repercusiones”.

Endurece postura contra México

El Departamento de Transporte (DOT) justificó la decisión alegando un “incumplimiento sostenido” de México con el acuerdo bilateral. Según Duffy, el gobierno mexicano habría restringido las franjas horarias de las aerolíneas estadounidenses y obligado a las compañías de carga de Estados Unidos a reubicar sus operaciones desde 2022.

La administración Trump, que ha endurecido su política comercial y migratoria con México, enmarca la medida dentro de una estrategia más amplia para “proteger los intereses de los trabajadores y viajeros estadounidenses”. Duffy también acusó a la anterior administración de Joe Biden de “demasiado débil” para hacer valer el acuerdo.

El DOT precisó que la nueva prohibición podría extenderse a la transportación de carga entre el aeropuerto capitalino y las terminales estadounidenses, una restricción que podría entrar en vigor dentro de tres a cinco meses.

Golpe al sector

El DOT advirtió que el incumplimiento mexicano “podría afectar los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses” e instó a los pasajeros a contactar directamente con sus aerolíneas.

La medida se suma a la orden emitida el mes pasado para disolver la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico, bajo el argumento de que generaba prácticas anticompetitivas en el corredor Ciudad de México–Estados Unidos

