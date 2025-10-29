Confirma SEP megapuente por Muertos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que habrá suspensión de clases por el Día de Muertos 2025, generando un puente escolar que permitirá a estudiantes y familias disfrutar de unos días de descanso justo antes del Buen Fin.
Este año, el viernes 31 de octubre se realizará un Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. Dicha jornada coincide con el 1 y 2 de noviembre, formando un puente anticipado, aunque las clases se reanudarán el lunes 3 de noviembre.
Con la publicación del calendario escolar 2025-2026, la SEP confirma los días de descanso y puentes, incluyendo el Día de Muertos, lo que permitirá a estudiantes y familias planear sus actividades con mayor anticipación. Este año, el descanso coincide estratégicamente con fechas cercanas al Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre; de acuerdo con la SEP, los siguientes días no habrá clases en escuelas de educación básica:
Fecha
Festividad
16 de septiembre 2025
Día de la Independencia
Lunes 17 de noviembre 2025
Revolución Mexicana
Lunes 2 de febrero 2026
Día de la Constitución
Lunes 16 de marzo 2026
Natalicio de Benito Juárez
Viernes 1 de mayo 2026
Día del Trabajo
Martes 5 de mayo 2026
Batalla de Puebla
Viernes 15 de mayo 2026
Día del Maestro
Puentes del ciclo escolar 2025-2026
Los puentes escolares permiten a estudiantes y familias disfrutar de fines de semana extendidos. Los principales megapuentes son:
Fechas
Motivo del puente
Viernes 31 octubre – Domingo 2 noviembre 2025
Consejo Técnico Escolar y Día de Muertos
Viernes 14 – Lunes 17 noviembre 2025
Registro de calificaciones y Revolución Mexicana
Viernes 30 enero – Lunes 2 febrero 2026
CTE y conmemoración de la Constitución
Viernes 13 – Lunes 16 marzo 2026
Descarga administrativa y natalicio de Benito Juárez
Vacaciones escolares 2025-2026
Además de los puentes, el calendario escolar contempla periodos vacacionales largos:
Periodo
Fechas
Vacaciones de invierno
22 diciembre 2025 – 9 enero 2026
Vacaciones de Semana Santa
30 marzo – 10 abril 2026
Consejos Técnicos Escolares (CTE) 2025-2026
El personal docente se reúne mensualmente para evaluar estrategias pedagógicas, sin asistencia de estudiantes:
Fecha
Motivo
26 septiembre 2025
CTE mensual
31 octubre 2025
CTE antes de Día de Muertos
28 noviembre 2025
CTE mensual
30 enero 2026
CTE mensual
27 febrero 2026
CTE mensual
27 marzo 2026
CTE mensual
29 mayo 2026
CTE mensual
26 junio 2026
CTE mensual
Con este calendario de la SEP, los estudiantes y familias podrán planear sus actividades y viajes con anticipación, asegurando que los días de descanso coincidan con festividades tradicionales como el Día de Muertos.
