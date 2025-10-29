Confirma SEP megapuente por Muertos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que habrá suspensión de clases por el Día de Muertos 2025, generando un puente escolar que permitirá a estudiantes y familias disfrutar de unos días de descanso justo antes del Buen Fin.

Este año, el viernes 31 de octubre se realizará un Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. Dicha jornada coincide con el 1 y 2 de noviembre, formando un puente anticipado, aunque las clases se reanudarán el lunes 3 de noviembre.

Con la publicación del calendario escolar 2025-2026, la SEP confirma los días de descanso y puentes, incluyendo el Día de Muertos, lo que permitirá a estudiantes y familias planear sus actividades con mayor anticipación. Este año, el descanso coincide estratégicamente con fechas cercanas al Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre; de acuerdo con la SEP, los siguientes días no habrá clases en escuelas de educación básica:

Fecha Festividad 16 de septiembre 2025 Día de la Independencia Lunes 17 de noviembre 2025 Revolución Mexicana Lunes 2 de febrero 2026 Día de la Constitución Lunes 16 de marzo 2026 Natalicio de Benito Juárez Viernes 1 de mayo 2026 Día del Trabajo Martes 5 de mayo 2026 Batalla de Puebla Viernes 15 de mayo 2026 Día del Maestro

Puentes del ciclo escolar 2025-2026

Los puentes escolares permiten a estudiantes y familias disfrutar de fines de semana extendidos. Los principales megapuentes son:

Fechas Motivo del puente Viernes 31 octubre – Domingo 2 noviembre 2025 Consejo Técnico Escolar y Día de Muertos Viernes 14 – Lunes 17 noviembre 2025 Registro de calificaciones y Revolución Mexicana Viernes 30 enero – Lunes 2 febrero 2026 CTE y conmemoración de la Constitución Viernes 13 – Lunes 16 marzo 2026 Descarga administrativa y natalicio de Benito Juárez

Vacaciones escolares 2025-2026

Además de los puentes, el calendario escolar contempla periodos vacacionales largos:

Periodo Fechas Vacaciones de invierno 22 diciembre 2025 – 9 enero 2026 Vacaciones de Semana Santa 30 marzo – 10 abril 2026

Consejos Técnicos Escolares (CTE) 2025-2026

El personal docente se reúne mensualmente para evaluar estrategias pedagógicas, sin asistencia de estudiantes:

Fecha Motivo 26 septiembre 2025 CTE mensual 31 octubre 2025 CTE antes de Día de Muertos 28 noviembre 2025 CTE mensual 30 enero 2026 CTE mensual 27 febrero 2026 CTE mensual 27 marzo 2026 CTE mensual 29 mayo 2026 CTE mensual 26 junio 2026 CTE mensual

Con este calendario de la SEP, los estudiantes y familias podrán planear sus actividades y viajes con anticipación, asegurando que los días de descanso coincidan con festividades tradicionales como el Día de Muertos.

