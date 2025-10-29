Aumenta precio del recibo de luz: CFE confirma lista de estados donde sube la tarifa en noviembre (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. En la parte final del año suelen complicarse los gastos, por lo que es importante cuidar el presupuesto en los servicios básicos como el de la electricidad, pues es cuando aumenta el precio del recibo de luz. Para que los usuarios tomen sus previsiones, la CFE confirma la lista de estados donde sube la tarifa en noviembre.

Los usuarios deben considerar que en noviembre aumenta el precio del recibo de luz en ciertos estados de la República Mexicana debido a la finalización del subsidio de verano que suele otorgar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las zonas más cálidas del país.

Este cambio no es un aumento en las tarifas base, sino el regreso al esquema de costos regular una vez que termina la temporada de altas temperaturas, que es generalmente de abril a octubre, donde el subsidio reducía significativamente el precio de la energía proporcionada por la CFE.

¿Cuál es la lista de estados donde sube la tarifa del recibo de luz en noviembre?

El incremento en el recibo de luz, por la terminación del apoyo estacional, afectará a hogares de nueve estados que tradicionalmente se benefician de los costos especiales por alto consumo de aire acondicionado. Las lista de entidades donde finaliza el subsidio de verano con CFE a partir del 1 de noviembre son:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Tamaulipas

La CFE señala que el aumento en el precio del recibo de luz se notará especialmente en aquellos hogares con consumo eléctrico elevado que superen el límite establecido para su tarifa. Si un usuario mantiene un alto consumo, similar al que tenía en verano por el uso de aires acondicionados, después de que el subsidio termine, es muy probable que sea reclasificado a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), que es considerablemente más cara. Los usuarios con consumo moderado o bajo no deberían ver variaciones significativas en su factura.

