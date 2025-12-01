Trump confirma llamada con Maduro, ‘no diría que salió bien o mal’, dijo (18:00 h)

Estados Unidos, 30 de noviembre. Luego de que se reportó que Trump y Maduro sostuvieron una llamada telefónica, el presidente estadounidense lo confirmó en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

El mandatario republicano tuvo una reunión con la prensa este domingo 30 de noviembre a bordo del Air Force One, y confirmó dicha llamada telefónica.

Cuando los reporteros le pidieron que diera más detalles, después de los informes de que la llamada incluyó discusiones sobre una posible reunión o condiciones de amnistía si Maduro renunciaba, Trump solo dijo: “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

También te puede interesar: Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como ‘cerrado en su totalidad’

Cabe recordar que The New York Times reportó que ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica “a finales de la semana pasada” en la cual se habló “sobre una posible reunión entre ambos hombres en EU”, pero “no hay planes por el momento para tal reunión”, dijo una de las personas citadas por el rotativo.

Llamada entre Trump y Maduro llega en medio de tensiones

Dicha situación se da en medio de las tensiones entre Washington y Caracas, ya que recientemente el Gobierno de Venezuela denunció a Estados Unidos ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por presuntamente “pretender apoderarse” de las reservas de petróleo venezolanas.

Maduro agregó que se elevó el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe, además de los ataques ejecutados por la administración trumpista contra las llamadas “narcolanchas” que cobraron más de 80 vidas.

“Estos meses han sido de constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza contra el Estado venezolano, lo cual vulnera la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional” y “pone en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional”, se lee en el documento firmado por Nicolás Maduro.

24Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir