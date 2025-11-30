Aparición de AMLO resta poder y opaca a Sheinbaum, advierte politólogo (17:30h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. La reaparición pública del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para presentar su libro “Grandeza”, sí opaca a la presidenta, Claudia Sheinbaum, porque “trae nuevamente la atención hacia él”, lo que le resta poder, consideró Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Ciencias y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

AMLO y su poder mediático

En entrevista con 24 HORAS, dijo que con el video publicado este domingo por López Obrador, “lo que hace es atraer la atención nuevamente hacia él y busca mantener o fortalecer la posición de su hijo en términos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas”.

Señaló que el mensaje de unidad en Morena, “le resta poder, le resta capacidad de poder a la presidenta” quien estuvo haciendo un conjunto de acciones para tratar de consolidar su poder con respecto a otros actores, incluido el mismo hijo del del expresidente y otros”.

El politólogo consideró que las críticas y escándalos recientes en el gobierno de Sheinbaum también le restaban capacidad al expresidente porque muchos casos se dieron en su sexenio y por ello decide salir este 30 de noviembre, “para tratar de afianzar su posición en un contexto en donde no únicamente hay crisis dentro de Morena, o en una crisis en términos de las posiciones”.

Incluso señaló que también se pone en jeugo la decisión de candidatos rumbo a 2027 y es Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente, “quien está a cargo de esas asignaciones y no necesariamente la presidenta. Entonces, por eso me parece que el que el presidente sale un poco para afianzar esas posiciones de poder y en contra de quien sea”.

El académico del Tec de Monterrey, dijo que en buena medida, cuando López Obrador dice que hay que mantener la unidad dentro de Morena y que no hay que dividirse “el mensaje no es necesariamente en torno a la presidenta sino a los grupos que buscarían distancia de él, “me parece que lo que hace así es afianzar una posición de caudillo”.

