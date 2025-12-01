Aumenta a cuatro muertos de explosión en Pesquería, Nuevo León (19:00 h)

Nuevo León, 30 de noviembre. El número de muertos por la explosión de un taller clandestino en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, ascendió a cuatro, pues la cuarta víctima, identificada como Daira Jimena, de 15 años, perdió la vida a la 1:20 horas del 30 de noviembre, informó el IMSS.

Otros de los fallecidos fueron Ingrid Dannai, también de 15 años, Anastacia Rodríguez, de 75; y un hombre desconocido hasta el momento.

Según el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, se reportaron daños a 48 casas, dos de ellas con destrucción total, dos en colapso parcial y 44 con afectaciones parciales.

“Lo que se pudo ver a los lados era como pirotecnia, tipo cohetes. La onda expansiva dañó otras casas más. Hubo una fuga de gas en el cual, dos de ellas, de esas tuberías, se prendieron”, explicó.

Señaló que en el domicilio se almacenaba pirotecnia de manera ilegal; de acuerdo con versiones de los vecinos, señalan que en ese punto comerciaban con cohetes y demás productos de ese tipo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir