Trump anuncia que destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Donald Trump anunció que destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; pondrá a Markwayne Mullin en su lugar.

Trump anuncia cambios tras salida de Kristi Noem

Este jueves, el presidente de Estados Unidos hizo pública la noticia la salida de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, una de las artífices de la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno estadounidense.

Noem, a quien se le encomienda una misión de “emisaria especial” para América Latina, será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, precisó el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

Por otra parte, Trump aprovechó para enaltecer al futuro funcionario, a quien describió como “un guerrero MAGA y ex luchador profesional invicto de MMA”.

También, precisó que Markwayne “se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de “América Primero”.

De la misma manera mencionó que Markwayne “trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, frenar la delincuencia migratoria, a los asesinos y a los otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país”.

Finalmente, según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.