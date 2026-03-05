Normalistas bloquean la rotonda Lázaro Cárdenas (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Un grupo de estudiantes normalistas bloquean la rotonda Lázaro Cárdenas, también conocida como “La Libélula”.

Con camiones del transporte urbano que previamente secuestraron los pseudo estudiantes encapuchados impiden la circulación en esa importante vía.

Debido a ello, la zona está convertida en un caos vial, es la hora “pico” donde los padres de familia acuden a las escuelas a recoger a sus hijos.

Los normalistas inconformes exigen a las autoridades estatales atención a sus demandas planteadas con anterioridad.

