Encabeza Salomón Jara vuelo inaugural Tuxtla-Huatulco, impulso al desarrollo del sur del país (15:00 h)

Santa María Huatulco, Oax. 5 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el vuelo inaugural entre Tuxtla Gutiérrez y Huatulco a través de AeroBalam, el cual representa un puente que permitirá una mayor conectividad para el intercambio cultural, turístico y de crecimiento económico para ambas entidades.

Antes del arribo de la aeronave al aeropuerto de Santa María Huatulco, el Mandatario estatal destacó que para Oaxaca, fortalecer la conexión con su estado vecino, significa atraer nuevos visitantes, consolidar circuitos turísticos regionales y potenciar destinos estratégicos como la capital y la costa de la entidad.

“Un vuelo es una oportunidad de inversión, de empleo y de crecimiento, y este permite la integración económica del sur-sureste, una región que hoy vive un momento de transformación que requiere infraestructura y conectividad para detonar todo su potencial”, resaltó.

Este nuevo vuelo ofertará mil 128 asientos hasta diciembre de 2026; la frecuencia será los días jueves, de Tuxtla Gutiérrez-Huatulco y los domingos, de Huatulco-Tuxtla Gutiérrez.

Se reducirán los tiempos, acercará mercados, facilitará el intercambio comercial y ampliará las oportunidades para las empresas, personas artesanas, prestadoras de servicios y productoras locales.

La titular de la Secretaría de Turismo Saymi Pineda Velasco refirió que de los 128 mil turistas anuales que recibe la entidad procedente de este estado vecino, cerca del 60 por ciento llega principalmente a Bahías de Huatulco.

El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo y demás personas pasajeras arribaron en este vuelo procedentes de esa entidad.

