Traslada BinniBus a más de 1 millón 164 mil personas usuarias durante enero 2026 (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca informó que en el mes de enero operó 15 rutas, con un total de 122 unidades, logrando trasladar a 1 millón 164 mil 961 personas usuarias, lo que representa un promedio diario superior de 37 mil.

La directora general del BinniBus Oaxaca, Karina Gómez Esteban indicó que la Ruta Troncal Kayaal, Yuroo Viguera-Yuroo Xoxocotlán presentó una alta demanda, ya que concentró el mayor flujo con cerca de 17 mil usuarias y usuarios diarios en promedio.

El sistema continúa su proceso de crecimiento con tres nuevos trayectos que iniciaron funciones el 1 de febrero, alcanzando 18 rutas y 141 unidades al servicio, lo que permitirá ampliar la atención en distintas zonas de la ciudad y seguir consolidando al BinniBus como un modelo de transporte público eficiente, sustentable e inclusivo.

Continúa en febrero periodo de gratuidad de la Ruta Troncal Kayaal Yuroo Viguera-Yuroo Xoxocotlán

A casi 4 meses de operación de la Ruta Troncal Kayaal Yuroo Viguera–Yuroo Xoxocotlán, el periodo de gratuidad del servicio en su etapa preoperativa, se mantendrá vigente durante el mes de febrero.

El recorrido y horario de dicha línea se mantienen sin cambios, brindando servicio todos los días de la semana, de 6:00 a 22:00 horas, con 23 unidades, y salidas cada 10 minutos de ambas terminales.

