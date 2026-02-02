Extiende negocios amigo de Adán Augusto: vende patrullas a Michoacán, estado azotado por el crimen (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. Luis Humberto Montaño, amigo y excolaborador del senador Adán Augusto López, —quien este domingo dejó su cargo como coordinador de la bancada de Morena—, se convirtió en un prolífico proveedor de patrullas del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán, un estado azotado por el crimen organizado.

Montaño ha ocupado los cargos de presidente del consejo de administración y director general de Lumo Financiera del Centro, empresa que ha ganado miles de millones de pesos en la renta de vehículos a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

En Michoacán ha obtenido ganancias por más de 140 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos para servidores públicos y por la venta de unidades balizadas y equipadas como patrullas, entre 2022 y 2024.

Es un empresario y político expriista que apoyó en 2024 a los candidatos de Morena, y que ahora promueve su imagen en redes sociales respaldado por el Partido Verde y dirigiéndose a los habitantes de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde habrá elecciones en 2027 para renovar la alcaldía.

Latinus ha documentado que Lumo Financiera del Centro y Lease & Fleet Solutions, empresas arrendadoras de autos de las que Montaño ha sido socio y apoderado, recibió unos 8 mil millones de pesos en contratos de los gobiernos federal y de la Ciudad de México de 2019 a 2023.

