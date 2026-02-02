‘Fue decisión de él’: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la decisión del

senador Adán Augusto López, de dejar la coordinación de la bancada de Morena en el Senado se la comunicó a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “hace unos días” y ayer se tomó la decisión, por lo que ella no habló personalmente con el tabasqueño.

En conferencia de prensa desde la Cineteca Nacional de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, la mandataria federal aclaró que fue este domingo cuando se tomó la decisión del relevo en la bancada de Morena en el Senado.

“Le informó a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la secretaria de gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, declaró.

Sheinbaum Pardo dijo que dejar la coordinación del Senado, fue una determinación personal, “él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó” y dijo no está pensando darle una embajada.

Ignacio Mier reemplazará a Adán Augusto

Lo anterior, luego de que este domingo, en el marco de su reunión Plenaria el senador Adán Augusto López diera a conocer su decisión de dejar la coordinación de la bancada mayoritaria y con ello la presidencia de la Junta de Coordinación Política y en su lugar quedó el senador Ignacio Mier.

“He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del Grupo Parlamentario, y como soy un político profesional al que le gusta asumir retos he cumplido ya con algunas de las tareas que teníamos aquí asignadas… ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección de 2027, toca hacer tarea de territorio, me tocará estar en todo el país, específicamente en la circunscripción que tiene mayor padrón electoral”, declaró el domingo.

Dijo que la decisión la platicó con quien la tenía que platicar al interior de su movimiento, pero evitó dar detalles.

“Yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas, y ahora se lo pedí, le pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara del grupo parlamentario. Con quien tenía que platicar estas cosas”.

